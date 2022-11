Team Burgenland radelt für den guten Zweck

Was mit vier Promis und einem Spinning-Bike im November 2020 im ORF-Funkhaus in Wien begann und 150.000 Euro für Menschen in Not erzielte, wurde im Vorjahr auf ganz Österreich ausgeweitet. Insgesamt erradelten neun Teams – eines aus jedem Bundesland – 500.000 Euro.

Promis und Profis treten in die Pedale

Heuer im Team Burgenland: die Osliper Kickbox-Welt- und Europameisterin Nicole Trimmel, Fußballstar Andreas Ivanschitz aus Baumgarten, der ehemalige Radrennfahrer Michael Knopf aus Mattersburg, der Paratriathlet Florian Brungraber, der Kabarettist, Autor und YouTuber Michael Buchinger aus Müllendorf und „Guten Morgen Burgenland“-Moderator Thomas May.

Die Promis und Profis radeln im ORF-Burgenland-Landesstudio in Eisenstadt 24 Stunden lang für „Licht ins Dunkel“. Jeder gefahrene Kilometer hilft und ist Geld wert.

Großer Anstieg bei Soforthilfe-Ansuchen

Die Spenden werden auch dringend gebraucht, sagte die „Licht ins Dunkel“-Koordinatorin des Burgenlandes, Elisabeth Pauer-Gerbavsits. Man bemerke heuer – im 50. Jahr von „Licht ins Dunkel“ – einen großen Anstieg bei den Soforthilfe-Ansuchen. Immer mehr Menschen würden Unterstützung benötigen, zum Beispiel eine Familie aus Eisenstadt, deren 15-jährige Tochter vor zwei Jahren einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe. Nach zahllosen Operationen werde das Mädchen weiter ständige Hilfe und Betreuung brauchen, die Familie müsse das Badezimmer umbauen. Das seien Kosten, die plötzlich anfallen. „Licht ins Dunkel“ wolle bei solchen Schicksalsschlägen helfen, so Pauer-Gerbavsits: „Mit Spenden wie durch die Radchallenge wird das ermöglicht.“

Die Teams aus Niederösterreich, Vorarlberg, Tirol, Steiermark und Wien haben die 24-Stunden-Radchallenge bereits absolviert. Derzeit führt Niederösterreich mit 795,6 Kilometern.