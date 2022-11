Doskozil „auf raschem Weg der Besserung“

Die zahlreichen Genesungswünsche der Burgenländerinnen und Burgenländer hätten ihm viel Kraft verliehen, bedankte sich der Landeshauptmann. Die Operation, bei dem ein Korrektureingriff am Kehlkopf vorgenommen worden sei, sei sehr gut verlaufen.

Landesmedienservice

Doskozil führt wichtige Besprechungen wieder selbst

Der Eingriff wurde am 18. Oktober vorgenommen, zehn Tage später konnte Doskozil das Spital in Leipzig verlassen. Die behandelnden Ärzte seien überzeugt davon, dass die aufgetretenen Atemprobleme damit nachhaltig gelöst seien, hieß es in der Aussendung. Doskozil führe wichtige Besprechungen bereits wieder selbst und tausche sich regelmäßig mit seinem Büro aus. „Bereits in den kommenden Tagen möchte ich die Amtsgeschäfte auch wieder formell übernehmen“, kündigte Doskozil an.