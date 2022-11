Nach Überfall: Weitere Taten zugeordnet

Die beiden Männer werden verdächtigt, einen Diebstahl in einem Autohaus sowie einen Einbruch in eine Bildungseinrichtung in Wiener Neustadt verübt zu haben. Außerdem sollen sie sich 21.000 Euro von einer 76-jährigen Burgenländerin erschlichen haben. Das Duo wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, hieß es von der Polizei.