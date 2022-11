Neues Hospiz-Angebot am Sterntalerhof

Das neue Sternenhaus sieht aus wie ein Einfamilienhaus. Es ist barrierefrei und bietet alles, was für die Betreuung körperlich schwer beeinträchtigter Kinder notwendig ist. Künftig können dort Familien mehrere Monate wohnen, um in Ruhe die letzte Zeit mit einem todkranken Kind zu verbringen. Begleitet werden sie dabei vom Hospizteam des Sterntalerhofes.

Umfassende Betreuung im gemütlichen Umfeld

„Die Vorgabe für unser Sternenhaus war eben, dass es die Intimität von einem zu Hause gewährleistet und gleichzeitig aber die Sicherheit eines Spitals. Deswegen haben wir uns bemüht ein Haus zu errichten, das eben wie ein wohliges Einfamilienhaus wirkt. Gleichzeitig haben wir dazu eine Betreuungsinfrastruktur aufgebaut, die diese Sicherheit bietet, gut und professionell aufgehoben zu sein“, so der Geschäftsführer des Sterntahlerhofes Harald Jankovits.

Trauerbegleitung für Familien aus der Region

Aktuell wird das Haus noch als Seminar- und Schulungsraum genutzt, aber auch als Therapieraum für Familien mit unheilbar kranken Kindern. Die neue therapeutische Leiterin am Sterntalerhof, Christina Holper will vor allem auch für Familien aus der Region ein Angebot schaffen.

"Gedacht ist, dass die Familien aus den umliegenden Bezirken hier dieses Angebot nutzen. Die Trauerbegleitung für verstorbene Kinder haben wir schon immer in unserem Konzept. Aber für Familien, wo ein Elternteil verstorben ist, ist dieses Angebot jetzt neu. Das geben wir an Familien aus der Region, weil wir hier auch Ehrenamtliche aus der Region in die Begleitung involvieren und die können nachher zu Hause bei der Familie weiter unterstützen, so Holper.

Das Sternenhaus am Sterntalerhof haben Spenderinnen und Spender finanziert. Nächstes Jahr wird es nach einem Probebetrieb offiziell eröffnet.