Mehrere Diebstähle am Friedhof Pinkafeld

Die Polizei geht davon aus, dass mögliche weitere Fälle jetzt rund um Allerheiligen bekannt werden könnten. Der Schaden, der bisher entstanden ist, beträgt mehrere tausend Euro. So wurde zum Beispiel rund um den 12. Oktober ein rund 120 Zentimeter hohes und 60 Zentimeter breites Grabkreuz mit goldener Lackierung gestohlen. Alleine in diesem Fall beträgt der Schaden laut Polizei an die 5.000 Euro.

Bisher 15 Meldungen bei der Polizei

Zwei weitere Fälle wurden am vergangenen Wochenende angezeigt. Bei einem Grab wurde ein kupferner Lebensbaum, der sich neben dem Grabstein auf einem Sockel befand, abgebrochen. Bei einem weiteren wurde ein kupfernes Kreuz abgebrochen und gestohlen. Hier liegt der Schaden laut Polizei jeweils bei 1.000 Euro. Bisher haben sich 15 Geschädigte bei der Polizei gemeldet. In zwölf Fällen wurden Grabkreuze und Grabutensilien gestohlen.