Chronik

Ein Todesopfer bei Zugunfall bei Gols

Zwischen Gols und Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Montag in der Früh ein Pkw mit bulgarischem Kennzeichen aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Zug kollidiert. Der Unfall forderte ein Todesopfer und mehrere Verletzte.