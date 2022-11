„Südhub“: Vernetzung durch Kooperation

Startups sind Unternehmungsgründungen mit einer Geschäftsidee, von der man sich hohes Wachstumspotential verspricht. Die Schwerpunkte der nun gegründeten-Startup Kooperation liegen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, der Nutzung von Technologien – etwa im Bereich erneuerbare Energien – oder etwa bei der Digitalisierung im Pflegebereich.

Fokus auf Gesundheit und Pflege

Das Burgenland hat den Fokus auf den Gesundheits- und Pflegebereich gelegt, sagt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Hier beschäftigen sich Startups beispielsweise mit der Entwicklung von digitalen Assistenten für ältere Menschen, virtuelle Lösungen gegen die Isolation im Alter oder die Auswertung von Augenbewegungen um Schwindelursachen herauszufinden.

Gearbeitet wird in diesem Bereich auch an Softwarelösungen, um die Arbeitsschritte von Pflegeorganisationen zu digitalisieren. Mit der Kooperation soll außerdem der Zugang zu internationalen Netzwerken, Forschungseinrichtungen und Universitäten verbessert werden, so Schneemann.