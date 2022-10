Güssing gewinnt spannendes Derby gegen Mattersburg

Die Hausherren starteten gut in die Partie und führten nach wenigen Minuten mit neun Punkten Vorsprung. Im zweiten Viertel kamen dann die Mattersburger immer besser ins Spiel, gingen kurz vor der Pause erstmals in Führung und sorgen so für einen offenen Schlagabtausch.

„Wir sind gut ins Spiel gestartet, dann haben wir uns ein bisschen aus dem Rhythmus bringen lassen. Nach der Pause hat Mattersburg ein bisschen die Kontrolle gehabt, dann haben wir uns zurück gekämpft. Wir haben einfach das Spiel ein bisschen schneller gemacht“, so von den Güssing Blackbirds.

Spannendes Spiel bis zum Schluss

Der denkbar knappe Zwischenstand vor dem letzten Spielabschnitt: 50:48. Bis wenige Minuten vor der Schlussirene blieben die Rocks den Blackbirds dicht auf den Fersen. Ein Dreier von Mate Horvath brachte dann die Halle zum Beben und markierte die Vorentscheidung zugunsten der Güssinger. Der Endstand in diesem ganz besonderen Spiel lautete 70:61.

ORF

„Die Spieler kennen sich gut untereinander, die Coaches, die Vereine selber. Es ist eine super Werbung für den Basketballsport mit voller Halle und einem spannenden Spiel mit sehr viel Intensität und Emotion", so . Güssing hat gut gespielt und das Glück erzwungen. Wir konnten sie einfach nicht aufhalten. Man muss ihnen gratulieren. Sie haben wirklich hart gearbeitet und es am Ende mehr gewollt als wir“, ergänzt

Lob für die Fans von beiden Seiten

Erheblichen Anteil daran hatten die fanatischen Anhänger auf den Rängen. „Es ist immer hart in Güssing. Es ist immer ein Kampf, es ist eine volle Halle, gute Stimmung. Wir haben es teilweise nicht geschafft den Kampf ganz anzunehmen“, so

ORF

„Die Fans waren heute unglaublich. Unglaubliche Stimmung und da ist man einfach ‚pumped up‘“, so . Güssing bleibt nach dem Derbysieg ungeschlagen auf Platz eins in Division Ost der zweiten Liga. Die Rocks liegen nach drei Niederlagen in Serie auf Platz fünf.