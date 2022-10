Auch Kölly überlegt Wahlanfechtung

Immer mehr Menschen würden sich bei ihm melden, die noch nach 15.00 Uhr wählen hätten wollen und es seien auch Ungereimtheiten aufgetaucht, sagte Kölly am Samstag gegenüber dem ORF Burgenland. Laut Kölly sind der Wahlleiter und sein Stellvertreter bei Wahlschluss nicht anwesend gewesen. Kölly selbst war in Deutschkreutz nicht in die Stichwahl gekommen. Er hat aber gesetzlich die Möglichkeit zur Anfechtung.

Anfechtung bis Montag 24.00 Uhr möglich

Auch die SPÖ Deutschkreutz denkt über eine Wahlanfechtung nach, nachdem auf dem amtlichen Wahlzettel bei der Bürgermeisterstichwahl in Deutschkreutz die falsche Öffnungszeit kommuniziert worden war – mehr dazu in SPÖ Deutschkreutz überlegt Wahlanfechtung. SPÖ-Kandidat Jürgen Hofer hatte das Rennen in Deutschkreutz gegen ÖVP-Bürgermeister Andreas Kacsits knapp verloren. Noch ist die SPÖ-Entscheidung dazu nicht bekannt. Die Bürgermeisterstichwahl in Deutschkreutz kann bis Montag 24.00 Uhr bei der Landeswahlbehörde angefochten werden.