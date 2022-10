Fledermaus verirrte sich in Wohnzimmer

Gegen 19.00 Uhr wurden die Feuerwehrleute am Donnerstagabend zu einer Tierrettung gerufen. Eine Fledermaus hatte sich in das Wohnzimmer eines Einfamilienhauses verirrt, woraufhin die Eigentümer die Einsatzkräfte verständigten. Die Stadtfeuerwehr Mattersburg rückte mit einem Fahrzeug und drei Feuerwehrleuten aus. Mit einem Netz konnte das verängstigte Tier wenig später eingefangen und wieder in die Natur entlassen werden. Weder die Fledermaus noch Menschen kamen zu Schaden.

Freiwillige Stadtfeuerwehr Mattersburg

Suche nach Winterquartieren

Fledermäuse sind normalerweise relativ scheu und für den Menschen ungefährlich. Sie ziehen sich tagsüber meist in Höhlen, Felsspalten, Dachböden oder Mauernischen zum Schlafen zurück und werden dann in der Nacht aktiv. Im Spätsommer und an warmen Herbsttagen sind sie oft auf der Suche nach einem Winterquartier. Dabei kann es vorkommen, dass sie sich auch in Wohnungen und Häuser verirren, wie es hier offenbar der Fall war.