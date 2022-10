Jobcoachings für Menschen mit Behinderung

Der 19-jährige Noel Nepola leidet an einer seltenen Blutkrankheit. Er fand mithilfe von „Rettet das Kind Burgenland“ seinen Traumjob beim ÖAMTC in Eisenstadt. „Ich bin auch für die Werkstatt zuständig und sortiere die Lampen und die Öle für die Techniker“, so der gelernte Einzelhandelskaufmann aus Neufeld an der Leitha, der außerdem für Büroarbeiten und Kundengespräche beim ÖAMTC verantwortlich ist. Nepola wurde regelmäßig von einem Jobcoach von „Rettet das Kind“ unterstützt.

ORF

Hilfestellung für Einstieg in den Arbeitsmarkt

Claudia Braun ist Behindertenpädagogin und hilft seit 2001 Betroffenen als Jobcoach bei der Eingewöhnung. Langweilig wird ihr nie. „Am Vormittag bin ich vielleicht im Krankenhaus und unterstütze eine Person, die pflegerische Tätigkeiten hat, am Nachmittag bin ich am Bau bei einem Maurerlehrling. Jeder Tag ist anders“, so Braun im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Schuller.

Mit Noel Nepola übte Claudia Braun Kundentelefonate zu führen und das Lager in der ÖAMTC-Werkstätte zu betreuen. Die ÖAMTC-Lehrlingsbeauftragte Teresa Endl steht ihrem Kollegen Nepola ebenfalls zur Seite. „Wir haben ein gutes Team und unterstützen unseren Kollegen optimal. Nicht nur ich als Lehrlingsbeauftragte bin für Noel Nepola zuständig, sondern alle Kolleginnen und Kollegen“, so Endl.

Die Integration von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt ist oft schwierig, aber enorm wichtig, sagte die Projektleiterin des Jobcoachings bei „Rettet das Kind Burgenland“, Vanessa Wild: „Es ist ungemein wichtig, weil man mit der Arbeit am ersten Arbeitsmarkt auch entsprechend entlohnt wird und sein Leben selbst meistern kann. Es wird auch die Möglichkeit geschaffen, dass die Leistung honoriert und die Leistung gesehen wird“.

ORF

Auch Jobcoaching für Jugendliche

Das Angebot der Jobintegration für Menschen mit Behinderung ist kostenlos, genauso wie das Jugendcoaching von „Rettet das Kind“. Die 17-jährige Racheline Nitu Makaya aus Unterfrauenhaid wurde bei „Rettet das Kind“ in Oberpullendorf beraten und erkannte ihre Stärken. Seit drei Monaten arbeitet die Jugendliche als Rezeptionistin in einem Thermenhotel. „Ich habe sehr viel Spaß in meinem Job und mit den Gästen zu reden, ist so eine Freude.“

Im Burgenland wird das Jobcoaching an sieben Standorten von „Rettet das Kind“ angeboten: in Eisenstadt, Güssing, Jennersdorf, Mattersburg, Neusiedl am See und Oberpullendorf.