SPÖ-Kandidat Jürgen Hofer hatte das Rennen in Deutschkreutz gegen ÖVP-Bürgermeister Andreas Kacsits knapp verloren. Bis Samstag wolle man als SPÖ Deutschkreutz entscheiden, ob man die Stichwahl anfechten wird, so Hofer – mehr dazu auch in Verwirrung über Wahlschluss in Deutschkreutz.

Die Einspruchsfrist endet am Montag. Das Land werde sich bei der Entscheidung nicht einmischen, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst zu dem Fall.