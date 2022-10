Teilnehmer für Diabetes-Studie gesucht

Diabetes-Selbstmanagement – das steht im Mittelpunkt der Studie. Das heißt, die Betroffenen sollen fähig sein, ihr Leben und ihre Erkrankung aufeinander abzustimmen, allerdings mit Unterstützung. Und zwar sind die Teilnehmer 14 Monate lang per Nachrichtengruppe am Handy miteinander verbunden, so Studienleiterin und Ernährungswissenschafterin Elisabeth Höld.

Selbsthilfegruppe immer am Handy

„Bei uns ist es so, dass wir uns anschauen, ob das Diabetes-Selbstmanagement gelingt, wenn sich Betroffene gegenseitig unterstützen. So ähnlich wie eine Selbsthilfegruppe, aber online, damit man nirgends hinfahren muss und alles immer in der Hosentasche hat“, so Höld.

APA/dpa/Jana Bauch

Die Gruppenteilnehmer können sich – und zwar unter Anleitung, per Handy und Nachrichtendienst, schriftlich über ihre Krankheit und den Umgang damit austauschen. Die Daten der Betroffenen werden nicht weitergegeben. Nun werden Teilnehmer für die Studie gesucht, auch aus dem Nord- und Mittelburgenland. „DiabPeerS“ ist eine Kooperation der FH St. Pölten, der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, des Universitätsklinikum St. Pölten und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

Mögliche Aufnahme ins ÖGK-Standardprogramm

„Das heißt, die Partner sind nur aus dem wissenschaftlichen Bereich und wenn man sieht, dass das etwas bringt für die Betroffenen, dann überlegt die Gesundheitskasse auch, ob sie das in das Standardprogramm aufnimmt. Das wäre natürliche eine gute Ergänzung für die Diabetestherapie in Österreich“, sagte Höld. Anmelden können sich Betroffene, die nicht insulinpflichtig sind und seit maximal 10 Jahren an Diabetes Typ 2 leiden, ab sofort über die Homepage der Studie „DiabPeerS“.