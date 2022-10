Steigende Zinsen bringen Vor- und Nachteile

Jahrelang dümpelte der Leitzinssatz im Euroraum bei null und darunter. Seit heuer steigt er rasant. Die Banken reagieren darauf und erhöhen die Spar- und Kreditzinsen. Steigende Zinsen sind also ein zweischneidiges Schwert. Ein Beispiel: Wer einen Wohnbaukredit braucht, muss bei sehr guter Bonität und variablem Zinssatz derzeit mit drei bis dreieinhalb Prozent rechnen, Tendenz weiter steigend. Wer einen solchen Kredit bereits laufen hat, muss deutlich mehr zurückzahlen.

Auswirkungen auf den Immobilienmarkt

Immobilienmakler spüren die Auswirkungen der Zinserhöhungen bereits. Die Nachfrage geht zurück, auch weil Kredite wegen strengerer Richtlinien schwerer zu bekommen sind – mehr dazu in Neue Richtlinien für Immobilienkredite. Die steigenden Zinsen würden die Lage jetzt noch weiter verschärfen, sagte Helmut Zwickl von der Firma Z-Immobilien.

Variable Finanzierungen werden zunehmend zum Problem

„Man merkt das schon. Wir sind am Beginn, wo man es jetzt spürt. Das wurde zum Teil etwas unterschätzt. Also die variablen Zinsen, das wurde vielleicht in der Bevölkerung auch nicht so kolportiert, sind jetzt bereits ein Problem, vorwiegend bei Jungfamilien, die alles auf variabel finanziert haben“, so Zwickl.

Die OSG, größte Siedlungsgenossesnschadt des Landes, will Mietern helfen, die die monatliche fianzielle Belastung nicht mehr stemmen können. Details zu diesem Modell werden in einigen Wochen präsentiert.

Zahl der Schuldenberatungen steigt

Immer stärker gefordert ist auch die Schuldenberatung des Landes. Die Zahl der Beratungen steigt, auch wenn die Zinserhöhungen erst in einigen Monaten wirklich durchschlagen. Derzeit merke man noch nichts, so Michaela Puhr von der Schuldenberatung. „Wir gehen aber davon aus, dass sich das in etwa drei bis vier Monaten auch bei uns schlagend machen wird. Die Klientinnen und Klienten können dann ihre Kreditraten nicht mehr einhalten, auch aufgrund der Teuerungen, die eingetreten sind – bei Lebensmittel, Spritkosten und Energiepreisen. Es geht sich dann einfach nicht mehr aus, diese Kreditraten zu bezahlen“, so Puhr.