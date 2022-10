Chronik

Pkw in geparktes Auto und Laterne gekracht

In Stegersbach (Bezirk Güssing) ist am Donnerstagnachmittag eine Pkw-Lenkerin aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug mit einem geparkten Auto und in weiterer Folge einer Straßenlaterne zusammengestoßen. Sie wurde verletzt.