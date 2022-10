Empfang für Weltmeister Zechmeister

Gemeinsam mit der Salzburgerin Silvia Steiner holte Richard Zechmeister WM-Gold im Mixed-Teambewerb mit der Luftpistole und sorgte damit in Kairo für den größten Erfolg seiner Karriere. Der 47-Jährige stieg erst vor drei Jahren in den internationalen Schießsport ein. Beim Empfang in seinem Heimatort fehlten dem Weltmeister ein wenig die Worte.

„Auch wenn es jetzt mittlerweile eine Woche her ist, ich kann es noch immer nicht ganz fassen, die ganze Geschichte, bin übermäßig stolz. Bestenfalls hätten wir gehofft, dass wir irgendwie die Bronzemedaille machen, dass es die Goldene wird, mit dem hat, glaube ich, keiner von uns gerechnet“, sagte Zechmeister.

Noch nicht für Olympia qualifiziert

Trotz seines Weltmeistertitels in dieser olympischen Disziplin ist Zechmeister kurioserweise nicht für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. „Die Quotenplätze werden seit heuer nur mehr in den Einzelbewerben vergeben und leider nicht mehr im Mixed-Bewerb. Bei den letzten Olympischen Spielen hätte es das noch gegeben und wäre damit fix qualifiziert gewesen. Seit heuer leider nicht mehr. Also muss ich einen Quotenplatz in den Einzelbewerber bzw. dann über die Weltrangliste erringen“, so Zechmeister.

Olympia bleibt das große Ziel, einige Möglichkeiten für die Qualifikation bleiben noch. Zuvor stehen für Richard Zechmeister aber Einsätze in der deutschen Bundesliga auf dem Programm.