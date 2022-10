Brandeinsatz bei Pinkafelder Großindustriebetrieb

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit einem ELF (Einsatzleitfahrzeug), einem ULF (Universallöschfahrzeug), einem RLF (Rüstlöschfahrzeug) und neunzehn Mann zum Brandeinsatz aus. In den Tanklöschfahrzeugen rüsteten sich bereits auf der Anfahrt die Atemschutztrupps aus.

Staplerbrand Ursache

Am Einsatzort eingetroffen, stellte sich heraus, dass es sich um einen Staplerbrand handelt. Der Stapler war aus ungeklärter Ursache in einer Lagerhalle in Brand geraten. Die ersten Löschmaßnahmen wurden von Betriebsangehörigen mittels mehrerer Handfeuerlöscher bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr unternommen. Sofort wurde vom ULF-Atemschutztrupp der Erstangriff mittels Hochdrucklöschleitung vorgenommen. Bereits nach wenigen Minuten zeigte der Löschangriff Wirkung.

Einsatz dauerte vier Stunden

Nach dem „BRAND AUS“ wurde der abgebrannte Stapler mittels Seilwinde aus der Halle gezogen. Außerdem wurden aus dem ausgebrannten Stapler mittels Notfallpumpe der Diesel abgepumpt. Aufgrund der enormen Verrauchung der Lagerhallen wurde vom Einsatzleiter das SRF (schweres Rüstfahrzeug) und das GSF (Gefährliche Stoffe Fahrzeug) der Feuerwehr Pinkafeld sowie die Feuerwehren Wiesfleck und Riedlingsdorf mit den Druckbelüftern nachalarmiert.

Nach ca. vier Stunden war der Einsatz beendet und die Wehren konnten wieder einrücken. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt sich bei den Feuerwehren Riedlingsdorf und Wiesfleck sowie der LSZ und der Exekutive für die gute Zusammenarbeit.