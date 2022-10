Mitvoten für die Donatuskapelle

Seit Generationen zieht es die Neckenmarkter hinauf zum Kraftort inmitten der Weinberge. Es ist wohl die schier endlose Aussicht, die den besonderen Reiz dieses Fleckchens Erde ausmacht auf dem die Donatuskapelle errichtet wurde. Am Nationalfeiertag ist es möglich in der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ für die Kapelle abzustimmen.

Die Donatuskapelle von Neckenmarkt

Votingnummer für die Donatuskapelle: 0901 05 909 06

Sie haben entschieden die Donatuskapelle von Neckenmarkt heuer für das Burgenland ins Rennen zu schicken – mehr dazu in Die Donatuskapelle im Blaufränkischland. Sie können per Telefon und SMS (€0,50 pro Anruf/SMS), heute ab 20:15 in ORF 2, die Kapelle auch zum schönsten Ort Österreichs küren.

Der Nationalfeiertag ist „9 Plätze – 9 Schätze“-Tag – und das bereits zum neunten Mal: Die Suche nach dem schönsten Ort des Jahres sorgt wieder für Quoten jenseits der Millionengrenze, wenn Armin Assinger gemeinsam mit Barbara Karlich und den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern Österreichs schönsten verborgenen Platz kürt.

Birgit Denk als Patin

Prominente Patin der Donatuskapelle ist bei der Show die Sängerin und Moderatorin Birgit Denk. Die vor über einem Jahrzehnt „zuagroaste“ Niederösterreicherin liebt ihre Wahlheimat Burgenland leidenschaftlich. „Am Burgenland mag ich die Nähe zum See, das flache Land und natürlich das gute Essen“, erzählte Denk.

Neusiedl am See ist seit über einem Jahrzehnt Birgit Denks Wahlheimat. Es heute bis zur burgenländischen Patronin von „9 Plätze – 9Schätze“ gebracht zu haben, freut Birgit Denk außerordentlich. „Ich glaub, es gibt nichts Besseres, wenn man sich für einen Wohnort freiwillig entscheidet. Als Wahlburgenländerin bin ich meiner Meinung nach besonders gut als Patin geeignet“, so Denk.

„Burgenland ist unaufdringlich“

Sendungshinweis: „9 Plätze – 9 Schätze“, am 26. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2

Sorgen, dass das Burgenland nicht mit dem Westen Österreichs mithalten kann, macht sich Denk keine. „Das Burgenland muss sich nicht inszenieren, es ist einfach schön, wie es ist und das finde ich am Burgenland eigentlich am schönsten“, schwärmt Denk.