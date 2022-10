AMS Kundenservice in Ausweichquartier

Das AMS-Bürogebäude in der Ödenburgerstraße wurde bei einem Brand in der Vorwoche beschädigt und ist vorübergehend nicht benutzbar – mehr dazu in AMS-Geschäftsstelle bei Brand beschädigt und AMS: Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Stadtfeuerwehr Eisenstadt

Umzug in Landesgeschäftsstelle

Bis die Sanierungen abgeschlossen sind, werden die Kundinnen und Kunden in der AMS-Landesgeschäftsstelle in der Permayerstraße 10 in Eisenstadt betreut. Der Umzug in die provisorischen Büroräume erfolgte bereits einen Tag nach dem Brand. „Das Wichtigste in dieser Ausnahmesituation war es, die Betreuung unserer Kundinnen und Kunden so schnell wie möglich sicherzustellen,“ so die stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführerin Karin Steiner.

Das Ersatzquartier wird voraussichtlich bis Ende des Jahres gebraucht. Danach sollte die umfangreiche Sanierung abgeschlossen sein, heißt es vom AMS.