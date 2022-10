Ursula Gamauf-Eberhardt: Arbeiten für den Frieden

Seit 15 Jahren finden auf Burg Schlaining (Bezirk Oberwart) die Friedenswochen statt. Gut 17.000 junge Menschen haben bereits daran teilgenommen. „Was wir mit den Schülern machen, ist ihnen zu zeigen, wie man mit einem Konflikt umgeht und das klappt irrsinnig gut", erklärte Gamauf-Eberhardt“.

Frieden in die Gesellschaft bringen

Ursula Gamauf-Eberhardt leitet dieses erfolgreiche Projekt auf der Friedensburg. Ihr Arbeitgeber ist das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung. „Wir beschäftigen uns damit, wie wir mehr Frieden in die Gesellschaft bringen können. Vornehmlich geht es darum, Konfliktkompetenz in die Welt hinauszutragen. Wir arbeiten seit vielen Jahren in Afrika, Südsudan, Sudan, vermitteln im Konflikt“, so Gamauf-Eberhardt.

Weltweit im Einsatz

Ursula Gamauf-Eberhardt ist in Stadtschlaining direkt gegenüber der Friedensburg aufgewachsen. Vom Büro aus sieht sie ihr Elternhaus. Nach der Matura ist auch sie ausgeflogen, war nach ihren Studien unter anderem für die Unesco in ganz Europa im Einsatz. Gelandet ist sie schließlich wieder in der Heimat. Von hier aus vermittelt sie weltweit in Sachen Frieden.

„Ich selbst durfte nach Zentralasien, Kasachstan, Turkmenistan.

Wir versuchen Inhalte zu vermitteln, passend für Menschen, die unsere Zielgruppe sind“, so Gamauf-Eberhardt. Daheim auf Burg Schlaining sind schon Volksschüler die Zielgruppe der Friedenspädagogin. Frieden beginnt eben bereits bei den Kleinsten.