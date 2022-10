Neue Weine wurden in der Hofburg verkostet

Der heurige Jahrgang ist ein besonders guter, waren sich die rund 90 Winzerinnen und Winzer in der Wiener Hofburg einig. Andreas Liegenfeld, Präsident des Burgenländischen Weinverbandes, erklärte zudem, weshalb Veranstaltungen wie diese besondere Wichtigkeit für den burgenländischen Wein haben.

ORF

Perfekte Symbiose in der Hofburg

„Für uns burgenländische Winzer ist diese Hofburg eine lange Tradition. Hier präsentieren wir unsere Weine. Es ist uns ganz wichtig, dass wir persönlichen Kontakt mit unseren Kunden haben. Hier kommen sehr viele Gastronomen her, aber auch sehr viele Konsumenten. Und das macht diese Symbiose, diese Veranstaltung in der Hofburg aus“, so Liegenfeld.

ORF

Gute Qualität trotz extremer Bedingungen

Trotz klimatischer Herausforderungen, wie etwa der extremen Trockenheit im Sommer, sprechen alle von einer sehr guten Ernte. Auch Winzerin Anna Fink aus Großhöflein (Bez. Eisenstadt-Umgebung) ist durchaus optimistisch: „Man hat im Sommer gemerkt, dass es sehr trocken war. Aber die Qualität der Trauben ist super, auch von der Menge her hat es gepasst. Derweil können wir uns nicht beschweren.“

Die hohe Qualität des burgenländischen Weins wirkt sich auch auf die Exportzahlen aus – so stieg der Export österreichischer Weine im Vorjahr auf ein Rekordniveau von 70 Millionen Liter und einen Wert von 217 Millionen Euro.