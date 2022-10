Daten und Fakten zur Bürgermeisterwahl

Das Bürgermeisteramt ist weiterhin männlich dominiert. Nur 17 Gemeinden werden im Burgenland künftig von einer Frau regiert – der Frauenanteil beträgt knapp zehn Prozent. Es gibt elf SPÖ Bürgermeisterinnen und sechs ÖVP Bürgermeisterinnen.

MFG mit besten Ergebnis in Wimpassing

Das beste SPÖ Gemeinderats-Ergebnis gibt es in Tschaniggraben mit 100%. In Leithaprodersdorf erreicht die ÖVP ihr bestes Ergebnis mit 84,2 % Zustimmung. Das beste FPÖ Ergebnis gibt in Deutsch Schützen-Eisenberg mit 17,1 %. Das beste Ergebnis der Grünen kann in Wiesen mit 24,6 % erzielt werden. Das beste NEOS Ergebnis gibt es in Breitenbrunn am Neusiedler See mit 16,6 %. Und in Wimpassing an der Leitha erreicht die MFG ihr bestes Ergebnis mit 8,9 % der Wählerstimmen.

Eine Stimme entschied in St. Michael

Das knappeste Bürgermeisterwahl-Ergebnis war in St.Michael: 392 Stimmen für die SPÖ und 391 für die ÖVP – eine Stimme hat letztlich die Entscheidung gebracht. Der jüngste Bürgermeister im Land ist nach wie vor: Fabio Halb aus Mühlgraben. Der 25 Jährige verteidigt sein Amt mit 86% der Stimmen – er hat allerdings keinen Gegenkandidaten.

Der am längsten amtierende Bürgermeister im Burgenland ist Johann Kremnitzer. Er ist seit 1990 Bürgermeister der Marktgemeinde Neustift an der Lafnitz. Der Bürgermeister mit der zweitlängsten Amtszeit ist Matthias Weghofer, seit 1991 ist er Bürgermeister der Marktgemeinde Wiesen.