Partielle Sonnenfinsternis im Burgenland

Nach der sehr kleinen partiellen Sonnenfinsternis 2021, kommt es über dem Burgenland nun in diesem Jahr zu einer deutlich größeren und eindeutig sichtbaren. Im Gegensatz zu einer vollständigen Bedeckung, wie zuletzt 1999 über Österreich zu sehen war, ist hierbei von einer partiellen Sonnenfinsternis die Rede.

Beginn um 11.16 Uhr

Der erste Kontakt zwischen Mond und Sonne findet um 11.16 Uhr (Eisenstädter Zeit) statt, dies markiert also den Beginn der zunehmenden Finsternis. Etwa 30 Prozent der Sonnenscheibe werden dann zur Zeit der maximalen Verfinsterung um 12.21 Uhr bedeckt sein, ehe sich der Mond wieder von der Sonne entfernt und um 13.27 Uhr die Finsternis beendet. Sofern die Wetterbedingungen eine Beobachtung zulassen, ist diese also sehr deutlich am Himmel zu sehen.

Beobachtung nur mit geeigneten Mitteln

Eine Beobachtung der Finsternis ist jedenfalls nur mit geeigneten Mitteln zu tätigen, um auch einen optimalen Schutz der Augen zu ermöglichen. Diese beinhalten spezielle Sonnenfinsternis-Brillen, Projektoren oder Teleskope mit Sonnenfiltern. Geläufige Methoden wie Rettungsdecken oder Schweißerbrillen bieten keineswegs einen geeigneten Schutz und sollten definitiv vermieden werden.

Der Burgenländische Arbeitskreis Astronomie (BAA) bietet eine Beobachtung der Sonnenfinsternis an zwei Standorten im Burgenland an. Ab 11.00 Uhr wird es die Möglichkeit vor dem Landhaus Eisenstadt sowie der Mittelschule Neudörfl zur sicheren Betrachtung der Sonnenfinsternis geben. „Sofern das Wetter es erlaubt, sollte jeder die Möglichkeit unbedingt wahrnehmen. Die nächste, sehr kleine Sonnenfinsternis wird es über dem Burgenland erst 2025 wieder geben.“, so Stefan Wallner, Obmann der BAA.

„Speziell Sonnenfinsternisse bieten ein unglaubliches Spektakel, sind sie häufig nicht nur zu sehen, sondern bei gegebener Größe auch spürbar und daher einmalig was Himmelsphänomene betrifft", so Wallner. Der BAA bietet auch einen Live-Stream:

