Mit „Burgi“ in den Urlaub

„Burgi“ nennt sich das mit einem pfiffigen Maskottchen gekennzeichnete Internet-Service. Es wird gleich nach dem Ankommen in einem burgenländischen Beherbergungsbetrieben zugänglich gemacht. Burgenland Tourismus Geschäftsführer Didi Tunkel will dem Gast damit alle Angebote möglichst schnell zugänglich machen.

„Alles in einer App“

„Man hat die Burgenland Card in der App, ich sehe alle Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele, nach Öffnungszeiten gereiht und ich habe alle Gastronomietipps“, erklärte Tunkel. Mit Burgi, der Burgenland Card und dem digitalen Meldewesen an das 1.480 burgenländische Beherbergungsbetriebe und 136 Gemeinden angeschlossen sind, hat Didi Tunkel in den vergangenen zwei Jahren die Digitalisierung vorangetrieben.

ORF

Weitere Investitionen geplant

Im Vergleich zum Jahr 2019 hat das Burgenland nach Kärnten und der Steiermark im bundesländervergleich am wenigsten an Nächtigungen verloren. Für 2022 verzeichnet der Tourismus ein Minus von rund 7 Prozent. Tunkel will in den nächsten Jahren rund 33 Millionen Euro in den Ausbau der Radinfrastruktur investieren. Mit ExpertInnen und Interessensvertreter arbeitet er bereits an der Tourismusstrategie 2030. Hier wird auch über neue Formen des Tourismus rund um den Neusiedlersee nachgedacht.