Energieberatung für Unternehmen

Gefördert werden Kosten von Beratungsleistungen hinsichtlich effizientem Ressourcenmanagement in Bezug auf die Erzeugung von Strom, Wärme oder Kälte sowie Energiespar- und Energieeffizienzmaßnahmen.

Harald Mittermayer von der Wirtschaftskammer Burgenland erklärt, wie die Beratungen ablaufen: „Zuerst wird ein Statusbericht gemacht: Wie ist die aktuelle Situation? Wo liegen die Verbräuche? In einem zweiten Schritt wird geschaut, ob es Maßnahmen gibt, die man gleich umsetzen kann. Also Glühbirnen in moderne LED umtauschen oder Energieleitungen zu isolieren. Dann schaut man sich den Branchenvergleich an – wie liegen andere Betriebe dieser Branche beim Energieverbrauch? Der letzte Schritt sollte sein, dass man in die Nachhaltigkeit kommt.“

150.000 Euro stehen zur Verfügung

Für die Aktion stehen 150.000 Euro zur Verfügung. Die Beratungskosten im Ausmaß von maximal acht Stunden werden zu 80 Prozent gefördert. Die Wirtschaftskammer Burgenland hat einen eigenen Beraterpool zusammengestellt, der auf der Homepage veröffentlicht wurde. Mittermayer erklärt, wie der Prozess von der Inanspruchnahme der Beratung bis hin zur Förderung abläuft: „Wir haben einen Beraterpool von zirka 70 Unternehmen. Der Mitgliesbetrieb sucht sich einen davon aus und schickt einen Förderantrag an uns. Alles weitere macht er sich mit dem Berater aus.“

Förderanträge können bis zum Ende des Jahres gestellt werden, abgerechnet muss bis zum März 2023 werden, so Mittermayer. Mit diesen Beratungen wolle man den Mitgliedsbetrieben zur Seite stehen, betont Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth.