Verwirrung über Wahlschluss in Deutschkreutz

Gleich mehrere Wählerinnen und Wähler standen am Sonntag beim Wahllokal in Deutschkreutz in der neuen Mittelschule vor verschlossenen Türen. Sie gingen davon aus, dass das Wahllokal erst um 16.00 Uhr schließt, da es so auf ihrer amtlichen Wahlinformation stand. Das Wahllokal hat aber bereits um 16.00 Uhr geschlossen. „Ich stand vor der verschlossenen Tür und konnte nicht hinein und das obwohl auf meiner Wahlinformation bis 16.00 Uhr stand. Darüber bin ich schon verärgert“, erklärte Wähler Helmut Gager aus Deutschkreutz.

Softwarefehler als Ursache

Grund für die unterschiedlichen Uhrzeiten war laut Landeswahlbehörde ein Softwarefehler. Die Wahlbehörde der Gemeinde legte den Wahlschluss mit 15.00 Uhr fest, auf die amtliche Wahlinformation wurde aufgrund eines technischen Fehlers 16.00 Uhr gedruckt. Daraufhin empfahl die Landeswahlbehörde der Gemeinde alle Haushalte über die geänderte Uhrzeit zu informieren. Das schien allerdings nicht bei allen angekommen zu sein.

ORF

Besonders prekär wird die Geschichte durch das Ergebnis. Denn mit nur 26 Stimmen Unterschied hat Andreas Kacsits (ÖVP) die Stichwahl gegen Jürgen Hofer (SPÖ) gewonnen. Bis nächsten Montag kann die Wahl angefochten werden. Erst wenn eine Wahlanfechtung vorliegt will die Landeswahlbehörde den Fall näher prüfen.