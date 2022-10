Heinz Vegh präsentierte neuen Roman

„Onkel Kim und die High Heels“ ist ein „echter Vegh“. Zeitkritisch, satirisch, rasant erzählt der Autor von einem, der auszieht, um seine Angebetete zu suchen. Er strandet dabei mit anderen Weggefährten in einem Land, das an Nordkorea erinnert und dabei kommen sie vom Regen in die Traufe. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un, der im Titel vorkommt, entpuppt sich im Roman als High Heels tragender Despot.

ORF

Stets kritisch und aufseiten der Outlaws

Er sei immer einer gewesen, der sich für die Outlaws eingesetzt habe, für die Randgruppen. „Mich interessieren eigentlich keine Generaldirektoren und Politiker, mir sind die einfachen Menschen am liebsten“, sagt Vegh. Im Mai wurde Heinz Vegh 82 Jahre alt. Für seinen neuen Roman ließ er sich Zeit, hat zehn Jahre lang recherchiert und daran geschrieben. In seinen „Roadmovie-Romanen“ sieht er „den Ausweg aus der Langeweile in der Literatur“, wie er sagt.

Seine literarische Karriere startete Heinz Vegh mit Hörspielen in den 1970er Jahren. Er wurde zum gefragten Drehbuchautor, schrieb TV-Serien und Hauptabendfilme. Jahrzehntelang war er Pressesprecher der beim burgenländischen Energieversorger BEWAG. Vegh erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Burgenländischen Kulturpreis. Sein Credo: als Schriftsteller kritische Haltung beweisen – „systemkritisch zu sein, zeitkritisch zu sein und die Menschen ermutigen, sich nicht alles gefallen zu lassen.“