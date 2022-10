Gemeinsam gegen Krebs

Gemeinsam mit Expertinnen und Experten des Krebsforschungs- und Strahlentherapiezentrums Wiener Neustadt besuchte EU-Abgeordneter Sagartz das Biomedizinischen Forschungszentrum in slowakischen Hauptstadt. Die Leiterin Silvia Pastorekova forciert die Grundlagenforschung in der Krebstherapie. „Der heutige Tag öffnet die Türen für eine Zusammenarbeit im Bereich innovativer Krebstherapie“, sagt Pastorekova.

ORF

80 Millionen Euro für den Kampf gegen Krebs

Im Burgenland sterben laut Sagartz jährlich noch immer 700 Menschen an Krebs. Das will er künftig verhindern. „Die Europäische Union hat ein ganz klares Ziel, bis 2030 soll Krebs ausgerottet werden. Das ist natürlich ein politisches und kein wissenschaftliches Ziel. Aber hier gibt es Unmengen an Möglichkeiten der Kooperation. Über 80 Millionen Euro sind allein in drei Töpfen zur Verfügung für Kooperationsmöglichkeiten. Da möchte ich auch für das Burgenland, für unsere Region etwas herausholen“, so Sagartz.

Netzwerk soll entstehen

Bereits zum dritten Mal begleitet Sagartz unter dem Motto „Grenzen wegdenken“ die Krebsexpertinnen und -experten aus Wiener Neustadt in ein Nachbarland. Im Biomedizinischen Forschungszentrum hofft auf Synergien im Kampf gegen Krebs. Vor dem Zusammentreffen wusste man in Bratislava wenig von den gewebeschonenden Strahlentherapien in Wiener Neustadt. Zwei krebskranke Kinder aus der Klinik in Bratislava werden nun zur Behandlung nach Niederösterreich. Mit Hilfe von EU-Geldern soll in den nächsten Jahren ein Netzwerk in Osteuropa entstehen, das grenzüberschreitende Krebsbehandlungen und den Austausch von Know-how möglich macht.