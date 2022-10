Pannonischer Herbst mit viel Kulinarik

Der Burgenland Tourismus hat die „Genusszeit“ im Burgenland ausgerufen. Dabei treffen Kulinarik, Wein und Traditionen – wie das Martini-Loben oder das Ganslessen – aufeinander. In drei Regionen gibt es Veranstaltungen. Der Burgenland Tourismus informiert darüber und bewirbt sie österreichweit.

Mario Bachhofer

Rund um Martini am 11. November erreichen die Veranstaltungen dann ihren Höhepunkt. An diesem Tag wird der burgenländische Landespatron, der Heilige Martin, gefeiert. Früher seien die Bauern an diesem Feiertag von Keller zu Keller gegangen, um die eingebrachte Ernte zu verkosten. Heutzutage feiere man mit den Gästen, mit denen der neue Jahrgang gekostet, getauft und gefeiert werde, so Burgenland-Tourismus-Chef Didi Tunkel.