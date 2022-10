Chronik

Integrationsfonds hilft seit fünf Jahren

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) hat seit fünf Jahren eine Zentrale in Eisenstadt. Der ÖIF richtet sich an Asylberechtigte, Menschen mit Migrationshintergrund und an Institutionen im Integrations- und Sozialbereich. Er wickelt Werte- und Orientierungskurse ab und beauftragt Deutschkurse.