Polizei testete Drohne für Grenzeinsatz

Seitens des Innenministeriums hieß es grundsätzlich, dass der Einsatz von Drohnen im Bereich der öffentlichen Sicherheit immer wesentlicher werde. „Sie erleichtern die Sichtung potenziell gefährlicher Lagen und beschleunigen die Einleitung dringender Hilfsmaßnahmen“, hieß es. „Einsatzbereiche für Drohnen bestehen unter anderem bei der Polizei, Feuerwehr, Bergwachten oder dem Schutz von kritischer Infrastruktur.“ Beispielsweise seien Drohnen bei der Aufnahme von Bildern und Videomaterial an Tatorten, bei der Suche nach vermissten und verunfallten Personen oder einer Unfallstelle bzw. bei Überwachungsflügen für die Polizeiarbeit wesentlich.

Evaluierung vor möglicher Anschaffung

Ob sich diese Drohne im Probebetrieb so bewährt hat, dass das Innenministerium einer Anschaffung solcher Fluggeräte grundsätzlich nähertreten will, soll nun die Evaluierung klären, wie das Ministerium betonte. Sollte dem so sein, würde wohl ein Beschaffungsverfahren mit Ausschreibung und allen weiteren Schritten eingeleitet.