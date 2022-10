Zahl der Verkehrstoten deutlich gestiegen

Insgesamt ereigneten sich im Burgenland heuer im ersten Halbjahr 384 Verkehrsunfälle (erstes Halbjahr 2021: 317). Dabei wurden 462 Personen verletzt. Das sind um 91 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Neun Menschen kamen im Straßenverkehr ums Leben.

Besonders viele Unfälle wegen Alkohols

Rund zwölf Prozent der Verkehrsunfälle im Burgenland waren Alkoholunfälle, was im Bundesländervergleich der höchste Wert ist. Österreichweit gab es in den ersten sechs Monaten diesen Jahres den höchsten Anteil an Alko-Unfällen seit Beginn der digitalen Erfassung 1992.