Burgenland Spitzenreiter im „Relax-Guide“

Der „Relax-Guide“ bewertet Jahr für Jahr die besten Wellness- und Gesundheitshotels und gilt damit als verlässlicher Führer durch den heimischen Tourismus. Mehr als 2.300 Häuser wurden für den Relax-Guide 2023 in Österreich, Deutschland und Südtirol anonym getestet. Die Besten werden kritisch kommentiert und mit Lilien ausgezeichnet.

Im österreichweiten Ranking holt sich das Burgenland rund 45% der vergebenen Lilien. 29 Hotels wurden bewertet, davon wurden 13 mit Lilien ausgezeichnet. Damit liegt das Burgenland weit über den Österreich-Durchschnitt. Zu den 20 besten Spa-Hotels gehören das Reiters Reserve mit vier Lilien und das Reiters Reserve Finest Familiy mit vier Lilien in Bad Tatzmannsdorf. Als Newcomer gilt das Resort „Scheiblhofer“ in Andau (Bezirk Neusiedl am See) mit seiner ersten Lilie.