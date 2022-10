Sportschütze Zechmeister holt Mixed-WM-Gold

Richard Zechmeister und Sylvia Steiner boten bei diesem Bewerb von Beginn an eine herausragende Leistung. Die beiden belegten in der Qualifikation schon den zweiten Platz. Im großen Finale um Gold bezwangen sie das Duo aus Südkorea klar. Für Richard Zechmeister war das ein perfekter Tag. „Es ist von Anfang an eigentlich für uns gelaufen. Ich habe im Finale zwei Neuner geschossen und der Rest waren Zehner“, so Zechmeister.

WM-Titel Sensation für Zechmeister

Der Weltmeistertitel ist für den 47-Jährigen auch persönlich eine Sensation. Sie hätten sich zwar erhofft unter die Top Sechs zu kommen, aber dass es so gut läuft, damit habe man nicht gerechnet. Zechmeister ist erst vor drei Jahren in den internationalen Schießsport eingestiegen. Der WM-Titel ist der größte Erfolg seiner Laufbahn. „Das ist der größte Erfolg meiner Karriere“, so Zechmeister.

Der Mixed-Teambewerb ist seit den Spielen von Tokio olympisch. Für die Qualifikation zu den Spielen in Paris 2024 zählt dieser WM-Bewerb leider nicht. Die Qualifikation müssen die beiden Weltmeister zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.