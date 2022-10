Flüchtlingsunterbringung: Burgenland erfüllt Quote

Wo andere Bundesländer hinterherhinken, hält sich das Burgenland an seine Pflicht: Mit einer Quote von 102 Prozent erfüllt das Burgenland die Betreuungsqote für Flüchtlinge. Diese Quote haben die Bundesländer in einer sogenannten 15a-Vorschrift mit dem Bund vereinbart: Sie richtet sich an die Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde und wird an der Bevölkerungszahl des jeweiligen Bundeslandes gemessen.

Während Niederösterreich noch recht nahe an die Vorgaben herankommt, hinken die anderen Länder weit hinterher. Schlusslicht sind Kärnten und Tirol mit rund 62 Prozent. Neben dem Burgenland schafft nur die Bundeshauptstadt Wien eine höhere Quote.