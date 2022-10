Chronik

Norbert Hofers Familiengrab von Metalldieben beschädigt

Schwere Sachbeschädigung in Pinkafeld: Unbekannte Täter haben am am Friedhof ein Metallkreuz Kreuz gewaltsam von einem Grabstein abgerissen. Es handelt sich offenbar um das Grab des Vaters und der Schwester von Norbert Hofer.