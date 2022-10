Christopher Trimmel mit Union im Höhenflug

Erst Donnerstagabend konnte Trimmel mit Union Berlin nächsten Sieg bejubeln, und zwar in der Europa League gegen Malmö FF – mehr dazu in Gregoritsch verhilft Freiburg zu Aufstieg. Mittendrin ist Mannschaftskapitän Christopher Trimmel. Seit acht Jahren schon ist er aus dem Team nicht wegzudenken. „Das ist wirklich außergewöhnlich, das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass es sehr harte Arbeit sein wird, da oben zu bleiben. Ich freue mich schon auf die nächsten Monate“, so Trimmel.

Union Berlin gilt als der „kleine“ Berliner Klub, hinter der Hertha. Seit dem Aufstieg in die Bundesliga sind die Rollen vertauscht. Christopher Trimmel hat diese Entwicklung mitgemacht, schon fast 300 Spiele hat er für die Berliner bestritten. „Es geht sehr schnell. Irgendwann wird sich die Tabelle normalisieren. Wir versuchen, solange wie möglich oben mitzumischen. Der Druck liegt bei anderen Mannschaften, wir genießen es einfach. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Bis wir das geschafft nicht haben, werden wir kein anderes Ziel ausrufen“, so Trimmel.

Mit viel Erfahrung im Nationalteam

Christopher Trimmel ist nun auch im Nationalteam nicht mehr wegzudenken. Mit 35 hat er dort nicht nur auf dem Platz eine wichtige Rolle, sondern auch beim neuen Teamchef Ralf Rangnick. „Ich versuche mich, mit meiner Erfahrung einzubringen. Aber das ist im Nationalteam sehr einfach. Fast jeder Spieler ist Stammspieler bei seinem Verein und hat dort eine gute Rolle da und spielt auf höchstem Niveau“, so Trimmel.

Auf dem Platz ist Christopher Trimmel ein Kämpfer, abseits ist er ein Künstler. Seine zweite Leidenschaft, das Tätowieren, ist mehr als ein Hobby. „Wenn man es mit Fußball vergleicht: Ich bin nicht bekannt für Kreativität und Technik am Platz, da steht eher die Arbeit am Werk. Beim Tätowieren kann ich mich dann in dem Bereich ausleben“, so Trimmel.

Noch hat der Fußball Vorrang bei Christopher Trimmel. Im Herbst seine Karriere hat er noch ein konkretes Ziel: „Ich möchte so lange es geht im Geschäft bleiben. Ich fühle mich wohl, bin fit, bin gesund und werde hoffentlich die nächsten Jahre noch auf diesem Niveau weiterspielen können“, so Trimmel. Und das am besten schon am Sonntag: Trimmel trifft dann mit seiner Union im Schlager der deutschen Bundesliga auf Borussia Dortmund.