US-Botschafterin besuchte Burgenland

Mit Blaudruck und Wein wurde US-Botschafterin Victoria Kennedy bei ihrem Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Doskozil typisch Burgenländisches überreicht. „Ich liebe Wein. Es ist wunderbar hierher zu kommen – ich denke, das Burgenland hat einfach alles", bedankte sich Kennedy für die Geschenke.

Kennenlernen und Sightseeing

Bei dem rund einstündigen Gespräch mit dem Landeshauptmann ging es in erster Linie um das Kennenlernen. Davor hatte sie Gelegenheit, Eisenstadt ein wenig zu besichtigen. „Ich hatte einen wundervollen Besuch beim Landeshauptmann, ich konnte Haydn-Kirche besuchen, und auch das Landesmuseum“, so Kennedy im Interview mit dem ORF-Burgenland.

Das Landesmuseum, das die Ausstellung „Unsere Amerikaner“ zeigt – also Geschichten der vielen burgenländischen Auswanderer, die es bekanntlich in großer Zahl nach Amerika gezogen hat. Dort machte Victoria Kennedy zunächst Karriere als Anwältin, bevor sie Edward („Ted“) Kennedy kennen lernte – der 2009 verstorbene Langzeit-Senator war einer der Brüder des legendären John F. Kennedy.

Seit Anfang des Jahres im Amt

Anfang des Jahres übernahm Victoria Kennedy den Posten der US-Botschafterin in Wien und versprach dabei, alle Bundesländer zu besuchen. „Ich denke, ich werde wieder kommen – zu einer Opernaufführung. Die wundervolle Kultur hier, ich habe gerade Musik in der Haydn-Kirche gehört – das war wundervoll", zeigte sich Kennedy begeistert.

„I’ll be back“

Die Botschafterin werde auf jeden Fall eingeladen, das Burgenland auch in Zukunft zu besuchen, so Doskozil. „Wir haben ein vielfältiges kulturelles Programm mit Sankt Margareten und Mörbisch an der Spitze und da wird sicherlich das ein oder andere dabei sein“, so Doskozil. Victoria Kennedy wird also wieder kommen – oder wie sie selbst in das Gästebuch geschrieben hat: „I’ll be back“.