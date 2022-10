„Sei keine Dreckschleuder“ startet wieder

Mit entsprechenden Aufklebern und Schildern sollen Menschen auch heuer wieder darauf hingewiesen werden, dass die Natur kein großer Müllplatz ist. Denn nach wie vor landen tausende Tonnen an Abfall im Straßengraben neben Wegen oder auf Feldern. Das schade nicht nur der Umwelt sondern verursache auch hohe Kosten, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

„Man muss sich vor Augen führen, dass das Aufkommen, das hier dementsprechend notwendig ist, um diesen Müll zu entsorgen, in Kosten umgelegt in etwa eine Million Euro ist. Und ich denke, wir könnten diese Million ganz woanders einsetzen“, so Dorner.

ORF/Barbara Marchhart

„Wichtig auf Problematik hinzuweisen“

Bereits zum 13. Mal gibt es die Aktion, die vom ORF Burgenland 2010 mitinitiiert wurde. Es sei nach wie vor wichtig auf die Problematik hinzuweisen, sagte ORF-Landesdirektor Werner Herics. „Wir werden nicht müde, die Menschen im Burgenland darauf aufmerksam zu machen, dass es wirklich nicht notwendig ist, bei uns Müll in den Straßengräben zu entsorgen“, so Herics. Erst vergangenes Jahr wurde die Aktion auf Gemeinden ausgeweitet, auch heuer findet man die Hinweisschilder wieder an den unterschiedlichsten Orten.