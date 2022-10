Klimatickets für Ostregion werden günstiger

Das Klimaticket-Region nach Niederösterreich kostet ab November 495 Euro statt 550 Euro. Außerdem werde das Land auch das regionale Klimaticket in die Steiermark weiter vergünstigen, auf das Pendlerinnen und Pendler mit Hauptwohnsitz Burgenland seit Anfang 2022 Anspruch haben, so Dorner. „Die Fahrt nach Graz soll ab November 495 Euro kosten, um 860 Euro kann man dann Öffis in der gesamten Steiermark nutzen – auch im Stadtverkehr Graz", so Dorner.

Land verweist auf neue Busverbindungen

Dorner verwies zudem auf die Bemühungen des Landes den Busverkehr zielgerichtet auszubauen. „Mit dem Südburgenlandbus und den Buslinien B11 und B12, die seit Anfang September täglich von Weppersdorf nach Oberwart bzw. von Deutschkreutz nach Pinkafeld fahren, haben wir bereits äußerst positive Erfahrungen gemacht. Nun läuft seit kurzem auch die Buslinie B9 von Oberwart nach Wiener Neustadt voll an und wird der Bevölkerung den Umstieg auf den klimafreundlichen Verkehr erleichtern“, so Dorner – mehr dazu in Neue Buslinien werden gut angenommen.