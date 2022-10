„Textfunken“: 71 humorvolle Einreichungen

Es gibt jede Menge Lesematerial, denn die Kulturredaktion hat 71 Texte von 48 Einreichenden erhalten: Gedichte mit und ohne Reim, Aphorismen, Kurzgeschichten, Erzählungen und Anekdoten – die Vielfalt ist groß, das Spektrum des Humors ebenso. Die Texte wurden anonymisiert. Die Jury wird sich in den nächsten Wochen mit den Einreichungen beschäftigen und eine Shortlist mit fünf Texten und einen Siegertext wählen.

Publikum kann wieder mitbestimmen

Die fünf Texte der Shortlist werden auf burgenland.ORF.at veröffentlicht und nehmen an einem Online-Voting teil. So wird der Publikumspreis ermittelt. Wenn es die Coronavirus-Situation zulässt, findet Ende des Jahres im Landesstudio in Eisenstadt ein „Funksalon“ statt, bei dem die Siegerinnen und Sieger gekürt werden. Im Vorjahr gewann Josef Leitner gewinnt den Jurypreis und Verena Kögl den Publikumspreis – mehr dazu in „Textfunken“-Gewinner stehen fest.