Eberhardt strebt bestes WM-Ergebnis an

Verena Eberhardt möchte bei dieser Weltmeisterschaft erstmals in die Top-Zehn eines Bewerbs kommen. Sie hat dazu zwei Chancen. „Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher das im Punkterennen zu schaffen, das am Sonntag stattfinden wird, im Vergleich zum Omnium. Das wird richtig hart“, so Eberhardt.

„Bin sehr gut in Form“

Den ersten Start hat sie am Donnerstag im Omnium, das ist ein Mehrkampf bestehend aus vier Rennen, der auch bei olympischen Spielen ausgetragen wird. Eberhardt fühlt sich fit und gut vorbereitet. „Ich glaube, dass ich sehr gut in Form bin. Ich habe mich eigentlich ganz gut vorbereiten können. Wir waren Montag und Dienstag schon einmal auf der Bahn und das ist gut gewesen“, so Eberhardt.

ORF

Gefahren wird in Paris auf jener Bahn, auf der es 2024 auch um Olympiamedaillen geht. Verena Eberhardt kommt mit der Bahn gut zurecht. „Man kann eigentlich sagen, dass es breite Kurven und kurze Geraden gibt. Dementsprechend ist eigentlich der Kurven-Druck gar nicht so hoch. Man kann durchwegs sagen, dass alle großen Nationen natürlich am Start sind, jetzt wo sie wissen, dass in zwei Jahren hier auf genau dieser Bahn Olympia austragen wird", sagt Eberhardt.

Langfristiges Ziel: Olympia

Olympia in Paris ist das langfristige Ziel für Verena Eberhardt. Die WM ist eine verfrühte Probe auf der Olympiabahn. Die Qualifikation für die Spiele beginnt erst im kommenden Jahr.