Kommt die Maskenpflicht zurück?

Laut dem Epidemiologischen Meldesystem gibt es im Burgenland seit Montag 532 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell Infizierten wird am Dienstag mit 5.628 beziffert. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 1.056,00. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 79 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Behandlung.

Die ansteigenden Infektionszahlen sind eine ähnliche Entwicklung wie im Herbst des Vorjahres, damit wird auch die Maskenpflicht in Innenräumen wieder ein Thema.

Doskozil: Impfen der wichtigste Faktor

Doskozil (SPÖ) sprach sich bei der Maskenpflicht für eine einheitliche Lösung des Bundes aus, für ihn ist aber angesichts der steigenden Infektionszahlen das Impfen der wichtigste Faktor. Eine vom Land verordnete Maskenpflicht soll es vorerst nicht geben. Doskozil kündigte im Burgenland aber eine Impfkampagne an: „Man muss der Bevölkerung signalisieren, das wichtigste ist jetzt impfen zu gehen“, meinte er. Im Burgenland steigt auch die Zahl der Hospitalisierungen leicht an. Noch müssten aber keine Operationen verschoben werden: „Das läuft nach Plan“, so der Landeshauptmann.

Das Gesundheitsministerium will bis spätestens 23. Oktober über eine erneute Maskenpflicht entscheiden.