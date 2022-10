Bildung

VS-Zweitklässler bekommen Blockflöten

Im Burgenland bekommen alle Zweitklässler der Volksschulen in diesen Tagen wie angekündigt eigene Blockflöten. Damit sollen die Kinder schon früh für Musik begeistert werden. Die ersten Blockflöten wurden am Dienstag in der Volksschule Mattersburg übergeben.