Gunners wieder auf internationaler Bühne

Die Gunners traten zuletzt in der Saison 2016/2017 nach dem zweiten Meistertitel im Europacup international auf. Heuer gehen die Oberwarter im Alpe Adria Cup eine Etage tiefer international auf Punktejagd. „Die Vorfreude ist riesig. Ich glaube nicht nur für die Spieler, sondern auch für den Verein und für die Fans“, so Gunners Kapitän Sebastian Käferle. Die Mannschaft sei „doppelt motiviert“ und hofft, gute Leistungen zu zeigen.

Ziel: Gruppenphase bestehen

Der erste Gegner in der Gruppenphase kommt aus Polen. MKS Dabrowa Gornicza gastiert zum Auftakt in der Oberwarter Sporthalle. „Wir wissen so ungefähr, was auf uns zukommt. Ich glaube, dass die Polen im Großen und Ganzen kein schlechtes Team sind“, so Käferle. Ziel sei es jedenfalls, die Gruppenphase zu bestehen.

Das Heimspiel der Gunners beginnt heute um 19.00 Uhr. Die weiteren Gruppengegner kommen mit KK Furnier und BK Pardubice aus Kroatien und Tschechien.