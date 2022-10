Politik

Hofer bekräftigt Kandidatur 2028

Bei der Bundespräsidentenwahl 2016 hat der Burgenländer Norbert (FPÖ) in der zweiten Stichwahl gegen Alexander Van der Bellen verloren. Am Tag nach der Wahl 2022 bekräftigte Hofer, dass er beim nächsten Mal wieder antreten will und streute Walter Rosenkranz (FPÖ) für sein Ergebnis Rosen.