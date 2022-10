Van der Bellen in Stinatz auch diesmal stark

Für viele der fast 1.000 Wahlberichtigen war 2016 in Stinatz eines klar: Alexander Van der Bellen soll Bundespräsident werden. Knapp 68 Prozent entschieden sich damals in der Stichwahl für den Kandidaten der Grünen – in keinem anderen burgenländischen Ort schnitt er besser ab. Heuer erreichte Van der Bellen in Stinatz wieder ein gutes Ergebnis, wenn es – zumindest ohne die Wahlkarten, die am Montag ausgezählt werden – auch etwas weniger als 2016 sind. Ein Grund dafür könnte sein: Alexander Van der Bellen hatte eine gewisse Zeit im benachbarten Wörterberg gelebt.

Stimmen aus Stinatz zur Bundespräsidentenwahl

Sie kenne Van der Bellen von Wörterberg aus und er sei ein sehr angenehmer Mensch, meinte eine Stinatzerin, für die der amtierende Präsident auch diesmal ihr Favorit ist. Stinatz sei immer relativ stark grün und sozialistisch gewesen und er glaube, dass 2016 sehr viele SPÖ-Wähler Van der Bellen gewählt hätten, ergänzte ein anderer Stinatzer. Heuer sei der Wahlausgang aber schwierig vorauszusagen, weil es so viele Kandidaten gebe. „Es könnte zur Stichwahl kommen“, meinte ein dritter Befragter. Van der Bellen werde – auch mangels Alternativen – haushoch gewinnen, prognostizierte ein weiterer Stinatzer.

Diesmal auch in Wiesfleck Stimmenstärkster

In Wiesfleck schnitt Van der Bellen bei den Bundespräsidentenwahlen 2016 schlecht ab und kam in der Stichwahl nur auf rund 18 Prozent der Stimmen – mehr dazu in Wiesfleck: Kann Van der Bellen überzeugen?. Diesmal ist er in der Ortschaft Stimmenstärkster. Allerdings liegt sein Ergebnis mit 41,1 Prozent – ohne Briefwahl – in der Gemeinde deutlich unter dem in Österreich und im Burgenland.