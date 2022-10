Wiesfleck: Kann Van der Bellen überzeugen?

Die Gemeinde Wiesfleck mit ihren etwa 1.000 Wahlberechtigten liegt inmitten einer grünen Landschaft, einen grünen Kandidaten zu wählen, kam dort bei der Wahl 2016 aber nur für die wenigsten hier infrage. Bei der Stichwahl vor sechs Jahren bekam Alexander Van der Bellen nur knapp 18 Prozent der Stimmen – es war eines der schlechtesten Ergebnisse für ihn in ganz Österreich.

ORF/Lukas Krenn

Wiesfleck liegt nur wenige Kilometer von Pinkafeld entfernt – dem Heimatort des damaligen Gegenkandidaten Norbert Hofer (FPÖ). Warum Alexander Van der Bellen aber ausgerechnet in Wiesfleck so wenige Stimmen bekam, bleibt bis heute ein Rätsel.

ORF-Burgenland-Reporter Lukas Krenn hat am Wahltag Stimmen in Wiesfleck eingefangen

Andere Ausgangslage

Anders als vor sechs Jahren kommt diesmal keiner der sechs Gegenkandidaten Van der Bellens aus dem Burgenland, geschweige denn aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Eine andere Ausgangslage, die im Ort für ein ganz anderes Ergebnis sorgen könnte. Es gibt aber auch trotzdem Stimmen, die meinen, dass Alexander van der Bellen bei der heutigen Wahl nicht wesentlich mehr Stimmen in Wiesfleck erreichen wird.

Unterschiedliche Meinungen also beim Gang zur Wahlurne, in der zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen gewählt wird. Bei der Gemeinderatswahl vor einer Woche gelang es der ÖVP, die Mehrheit im Gemeinderat zu halten. Ob es Alexander Van der Bellen diesmal geschafft hat, die Wiesfleckerinnen und Wiesflecker mit seiner Arbeit zu überzeugen, wird sich in wenigen Stunden zeigen.