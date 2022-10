Neue Rot-Kreuz-Bezirksstelle eröffnet

Die neue Rot-Kreuz-Bezirkstelle ist gegenüber vom neuen Krankenhaus errichtet worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen auf knapp 2000 Quadratmetern neue Aufenthalts- und Ruheräume. Das Einsatzpersonal kann sich hier erholen und auf die Ausfahrten vorbereiten. Im Gebäude gibt es auch Seminarräumlichkeiten und 16 Garagen sowie Waschboxen für die Einsatzfahrzeuge. Rund 4,2 Millionen Euro flossen in den Neubau.

Neubau als notwendiger Kraftakt

Für das Rote Kreuz und den Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes in Oberwart Rudolf Luipersbeck ein notwendiger Kraftakt. „Jetzt sind wir auf einem aktuellen Stand. Auf die Finanzierung hat das Rote Kreuz jahrelang gespart. Es hat viele private Spender und Sponsoren gegeben. Aber auch insbesondere die 32 Gemeinden des Bezirks haben sich nicht lumpen lassen und alle tief in die Tasche gegriffen“, so Luipersbeck.

ORF

Für die Präsidentin des Roten Kreuzes Burgenland, Friederike Pirringer, war der Bau der neuen Bezirksstelle unumgänglich. Insgesamt 60 Einsätze pro Tag bewältigt das Rote Kreuz in Oberwart. „Oberwart gehört zu den zwei einsatzstärksten Bezirken im Burgenland. Diese Dienststelle ist lebensnotwendig. Auf der alten Dienststelle hatten wir überhaupt keinen Platz mehr“, sagte Pirringer.

Alte Bezirksstelle findet Weitervewendungszweck

Auch für Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) kommt der neue Standort zum richtigen Zeitpunkt. „Wir bekommen jetzt bald ein neues Krankenhaus in Oberwart und da ist es, denke ich, auch notwendig, dass wir die Einsatzstelle des Roten Kreuzes erneuern. Wir haben jetzt neue, moderne Räumlichkeiten zur Verfügung“, so Schneemann. Die alte Bezirksstelle des Roten Kreuzes hinter dem alten Krankenhaus wird saniert und zukünftig als Lager und für die Team Österreich Tafel benutzt.