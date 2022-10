Premiere für „Blockchain my heart“ im OHO

Der Begriff Blockchain bedeutet übersetzt Blockkette und stammt aus der Welt der Kryptowährungen. Die Kunstaktion „Blockchain My Heart“ verbindet, einer Kette nachempfunden, mehrere Sparten der Kunst. Das Stichwort lautet „Herz“.

Drei Kunstwerke miteinander kombiniert

Zuerst erstellen Künstlerinnen und Künstler der Bildenen Kunst Exponate zu diesem Thema, danach kommen die Literatinnen und Literaten an die Reihe, die auf die Bilder Texte hinzufügen und zum Schluss reagieren Musiker mit ihren Kompositionen auf Bild und Text. Die jeweiligen drei Kunstwerke zusammengeschnitten hat der Schriftsteller und Regisseur Peter Wagner.

Fotostrecke mit 9 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

„Wenn man sich zusammentut, dann geht wieder etwas miteinander. Insofern war diese Aktion auch ein Apell an unsere Gesellschaft: Wir müssen miteinander arbeiten, sonst arbeiten wir ewig gegeneinander“, so Regisseur Peter Wagner. „Ich habe Querflöte und Klavier dazu verwendet. Es hat sich erwiesen, dass wir eine sehr gute Balance gefunden haben – und Peter Wagner hat mit dem Schnitt das Ganze zu einer Art Vollendung geführt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, so Komponistin und Teilnehmerin Mirjam Mikacs.

Eine Kettenreaktion von Wahrnehmungen und Gefühlen

„Als mich Peter Wagner angerufen hat, ob ich da mitmachen will, habe ich gesagt ok, was ist das? Daraufhin hat er gesagt, dass er mir das nicht genau erklären kann – aber du malst einmal ein Bild und da kommen dann noch ein Text und Musik dazu. Ich war dann irgendwie sehr gespannt. Wie sieht jemand meine Arbeit? Und das war sehr berührend, muss ich sagen“, sagte Künstlerin Andrea Ochsenhofer. Eine Kettenreaktion also von verschiedensten Wahrnehmungen und Gefühlen konnte die Besucher im OHO begeistern.